Virga to opad np. deszczu, który nie dociera do powierzchni ziemi. Dzieje się tak najczęściej, kiedy dolna część atmosfery ma niską wilgotność. Virga występuje przeważnie w przypadku chmur Cirrocumulus, Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Cumulus i Cumulonimbus. To zjawisko sfotografowała w Husowie k. Łańcuta Wanda Dziura. Zobaczcie!