W 2020 roku policjanci w Rzeszowie mieli ręce pełne roboty. Więcej zgłoszeń, interwencji, zabranych praw jazdy niż w 2019. Analiza raportu

Policja opublikowała sprawozdanie z działalności KMP w Rzeszowie za poprzedni rok. Wniosek jest jeden: w 2020 roku było znacznie więcej zgłoszeń i interwencji policjantów, a najczęściej popełnianym przestępstwem była kradzież cudzej rzeczy. Mocno wzrosła też liczba zatrzymanych praw jazdy, choć mniej było wypadków i wykroczeń drogowych. Zobacz najistotniejsze statystyki rzeszowskiej policji za poprzedni rok.

Ze sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wynika jasno: w 2020 roku liczba zgłoszeń i interwencji wzrosła znacznie w porównaniu z rokiem 2019 i 2018. Podczas gdy w 2019 roku zaobserwowano ok. 2,5 tys. więcej zgłoszeń niż rok wcześniej, to w 2020 odnotowano ponad 6 tys. dodatkowych zgłoszeń w stosunku do ubiegłego roku. Również liczba interwencji jest większa o blisko 2 tys. w stosunku do 2019 roku. - Na terenie Rzeszowa w 2020 roku odnotowano 3419 przestępstw stwierdzonych, a w 2019 roku było ich 3172. Porównując powyższe lata obserwowalny jest wzrost bezwzględnej liczby przestępstw stwierdzonych o 247 - czytamy w raporcie policji.

Przy znacznym wzroście przestępstw, na szczęście wskaźnik ich wykrywalności nadal pozostaje na podobnym poziomie jak rok wcześniej: 62,57 proc. Zauważalny jest drobny spadek wykrywalności, a to pozwala sądzić, że tendencja spadkowa może się utrzymywać. W 2018 roku procent wykrywalności wynosił 63,06, rok później było to 62,89.

Kradzieże, włamania, rozboje w Rzeszowie. Policjanci mieli ręce pełne roboty Zdecydowanie najwięcej przestępstw popełnionych w 2020 roku na terenie Rzeszowa miało charakter kradzieży cudzej rzeczy: 447 przypadków. To jednak o 17 przypadków mniej niż rok wcześniej i 30 mniej niż w 2018 roku. Kradzież cudzej rzeczy to najczęściej popełniane przestępstwo już trzeci rok z rzędu. Na drugim miejscu niechlubnego rankingu pojawia się w przypadku trzech lat kradzież z włamaniem. Tutaj mamy 158 przypadków, czyli o 10 więcej niż rok wcześniej i o 16 mniej niż w 2018. Dalej na liście jest rozbój, którego w 2020 roku odnotowano 22 przypadki. To znacznie więcej niż w 2019 i 2018 roku, kiedy było ich odpowiednio 9 i 17. Niewiele mniej w 2020 było bójek i pobić: 21. Dalej na liście widnieje kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu: 9 przypadków, a listę zamyka wymuszenie rozbójnicze: 3 przypadki. Policja podsumowuje, że w tych sześciu kategoriach było łącznie 660 przestępstw, a to o sześć więcej niż rok wcześniej i o 50 mniej niż w 2018.

Mniej wypadków i wykroczeń drogowych w Rzeszowie W stosunku do poprzedniego roku, w 2020 spadła liczba ujawnionych wykroczeń. Policjanci odnotowali ich ponad 61,5 tys., podczas gdy w 2019 było ich ponad 65 tys. Największą ich część stanowiły w 2020 wykroczenia w ruchu drogowym: 73 proc. Pozostałe 27 proc. to wykroczenia porządkowe.

Policjanci podsumowali też statystyki dotyczące wypadków, kolizji czy zabitych na drodze. - W porównaniu z 2019 rokiem, kiedy doszło do 330 wypadków - liczba wypadków zmniejszyła się o 87 tj. 26 proc. - informują policjanci z KMP w Rzeszowie. W 2020 na rzeszowskich drogach doszło do 3 149 kolizji, a to również mniej niż rok wcześniej, dokładnie o 800. Na przestrzeni roku w wypadkach zginęło pięć osób, czyli o jedną mniej niż w 2019. Zmalała też liczba osób rannych w wyniku wypadku drogowego: w 2020 - 268, w 2019 - 375. - Na pierwszym miejscu pod względem ilości wypadków drogowych w 2020 roku była aleja POWSTAŃCÓW WARSZAWY - 17 wypadków drogowych i ulica LWOWSKA - 15 wypadków drogowych, następnie ulica KRAKOWSKA - 12 wypadków drogowych - wymieniają rzeszowscy policjanci.

Rekordowa liczba zabranych praw jazdy. Policjanci z Rzeszowa nie spali na służbie Jak lista wygląda dalej?

al. Piłsudskiego - 9

al. Sikorskiego - 8

al. Rejtana - 8

ul. Podkarpacka - 8

ul. Warszawska - 8

ul. Dąbrowskiego - 7

ul. Lubelska - 7 Rzeszowska policja przygotowała również listę ulic, na których zginęło najwięcej osób. Na szczęście nie jest długa. Spośród pięciu ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, każda zginęła na innej ulicy, a były to: Krakowska, Lubelska, Piłsudskiego, Marszałkowska, Zawiszy Czarnego. W 2020 roku zatrzymano rekordową liczbę praw jazdy: aż 901 kierowców straciło uprawnienia do kierowania samochodem. To o prawie 400 więcej niż w 2018 i o 273 więcej niż w 2019 roku. Więcej kierowców przekraczało dozwoloną prędkość, odnotowano w tym temacie 14 103 wykroczenia. Rok wcześniej było ich równo 900 mniej. Na plus, zmniejszyła się liczba kierujących po spożyciu, o 56. Również było o dwóch nietrzeźwych kierowców mniej niż w 2019 roku.

