W 2022 roku LOT uruchomi nowe, sezonowe trasy z lotniska Rzeszów-Jasionka. Wśród kierunków m.in. Olsztyn i Odessa, wracają Newark i Zadar

– Mam dwie dobre wiadomości i dwa nowe, świetne kierunki – mówił Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka podczas konferencji prasowej.

– Odessa to perła morza Czarnego, największy port morski Ukrainy i miasto wielokulturowe, do którego rozwoju mocno przyczynili się Polacy. Z kolei Olsztyn kojarzy się z piękną przyrodą i wspaniałą architekturą. Jestem pewny, że obie trasy przypadną do gustu mieszkańcom Podkarpacia i ościennych województw, którzy szukają nowych inspiracji na podróże – dodawał.

Pasażerów udających się z Rzeszowa do Odessy samoloty będą transportować raz w tygodniu – w niedzielę. Pierwszy lot zaplanowano na 12 czerwca 2022. Po niecałych dwóch godzinach w powietrzu podróżni będą mogli podziwiać wybrzeże Morza Czarnego.