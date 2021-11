W Alfredówce kierujący mitsubishi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachując wpadł do rowu OPRAC.: mtr

Policjanci pracują na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj w Budzie Stalowskiej (część wsi Alfredówka), na drodze relacji Stale – Nowa Dęba. Kierujący mitsubishi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachując wpadł do rowu. Ranny pasażer trafił do szpitala.