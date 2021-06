W Asseco Resovii do kompletu brakuje dwóch zawodników. Poczekamy na nich do lipca. Jan Such ma swojego dżokera

Transferowa karuzela w PlusLidze wyraźnie przyspieszyła. Kluby chwalą się kolejnymi gwiazdami. Asseco Resovia w tamtym tygodniu oficjalnie poinformowała o podpisaniu dwuletniego kontraktu z Maciejem Muzajem i... milczy. Znamy już nazwiska dwunastu siatkarzy rzeszowskiego klubu, którzy będą reprezentowali resoviackie barwy w sezonie 2021/2022. Do kompletu brakuje jeszcze dwóch.

Ma to być sezon powrotu naszego klubu do ścisłej krajowej czołówki i do gry w europejskich pucharach. Zdaniem Jana Sucha, byłego świetnego zawodnika i trenera, wysokie aspiracje zespołu zbudowanego przez prezesa Piotra Maciąga i trenera Alberto Giulianiego są w pełni uzasadnione.

Obecna „12” graczy Asseco Resovii to rozgrywający: Fabian Drzyzga i Paweł Woicki; przyjmujący: Sam Deroo, Nicolas Szerszeń, Klemen Cebulj, Rafał Buszek; środkowi: Timo Tammemaa; Jan Kozamernik, Bartłomiej Krulicki; atakujący: Jakub Bucki i Maciej Muzaj; libero: Michał Potera. Do kompletu brakuje jeszcze dwóch nowych zawodników. Ponieważ są oni nadal związani aktualnymi kontraktami z obecnym klubem, na ich oficjalne potwierdzenie trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej aż do lipca. Nie jest tajemnica, że będą to środkowy Jakub Kochanowski i libero Paweł Zatorski z Zaksy Kędzierzyn - Koźle.

- Jeszcze podczas minionego sezonu spotkałem się z prezesem Maciągiem i powiedziałem mu, że w klubie i drużynie zaczyna się dziać wiele pozytywnych rzeczy, że sprawy idą w dobrym kierunku. Myślałem wprawdzie, że wynik Resovii na koniec sezonu będzie lepszy, ale te oczekiwania musimy odłożyć do najbliższych rozgrywek - mówi Jan Such.

- Nie jestem zwolennikiem rewolucji w składzie, ale obecna polityka podoba mi się. Pozostawiony został szkielet zespołu z rozgrywającym Fabianem Drzyzgą, który jest numerem 1 na tej pozycji w kraju, przyjmującymi Klemenem Cebujlem i Nicolasem Szerszeniem, środkowymi Timo Tammemą i Bartłomiejem Krulickim. Bardzo pozytywnie ocemiam politykę kadrową i ruchy kadrowe. Pozyskanie Jana Kozamernika, Sama Deroo, Jakuba Buckiego i Macieja Muzaja, choć do tego ostatniego nie jestem do końca przekonany - kontynuuje nasz ekspert. - Moim zdaniem Bucki, którego pamiętam jeszcze jako juniora w czasie, kiedy pracowałem w Jadarze Radom, a który prezentuje stabilną, wysoką formę, ma szansę być dżokerem w rzeszowskiej drużynie i wygrać rywalizację z Muzajem.

- Solidny rozgrywający Drzyzga, dobre przyjęcie: Szerszeń, Cebulj i Deroo, solidny środek po spodziewanym dołączeniu do kadry Jakuba Kochanowskiego, najlepszy libero w lidze, Paweł Zatorski, który - jak Kochanowski - nie został jeszcze potwierdzony, stawiają Resovię w gronie kandydatów do walki o tytuł mistrza Polsk, a na pewno do walki o medale - podsumowuje swoją ocenę dotychczasowych zmian kadrowych w teamie znad Wisłoka Jan Such.

Tymczasem klub z Kędzierzyna oficjalnie poinformował, że Jakub Kochanowski po roku gry w Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmienia barwy klubowe. - W momencie, w którym osiąga się największy sukces, jaki klubowa siatkówka jest w stanie zaoferować, przerywanie ciągłości takiej drużyny i żegnanie się z ludźmi, z którymi się to osiągnęło jest bardzo trudne. Niestety tak się sytuacja ułożyła, na pewno nie jest to coś, co przychodzi mi z łatwością - powiedział m.in. o rozstaniu z ZAKSĄ reprezentant Polski - i wszystko wskazuje na to - nowy zawodnik Asseco Resovii.

