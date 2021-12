W Bieszczadach panują trudne warunki do uprawiania turystyki górskiej Wojciech Zatwarnicki

Fot. Bieszczadzka Grupa GOPR

W Bieszczadach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystki górskiej. W wyższych partiach widoczność ograniczona jest do 300 metrów. Wieje słaby wiatr, występują intensywnie opady śniegu. W niektórych miejscach może go już być ponad jeden metr. GOPR Bieszczady odradza wędrowanie powyżej górnej granicy lasu. Wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego.