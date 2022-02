W centrum Tarnobrzega pojawiła się wyjątkowa instalacja. Wysokie na ponad dwametry świetlne serce

Z miasta zniknęły już bożonarodzeniowe dekoracje, w tym cieszące się olbrzymią popularnością figury i instalacje świetlne ustawione na Placu Bartosza Głowackiego i placu Surowieckiego, przy których wielu mieszkańców uwielbiało robić sobie zdjęcia.

Te jednak zastąpiono wielkim, bo wysokim na ponad 2 metry i szerokim na blisko 3 metry świetlnym sercem 3D z siedziskiem.

Instalacja, która stanęła w samym centrum miasta, na Placu Bartosza Głowackiego, przypomina, że niebawem święto zakochanych.

- To nasze serce jest fantastyczną scenografią do sesji zdjęciowych, dla zakochanych i nie tylko. Niech to serce będzie też pretekstem do spaceru do centrum miasta. To tak w trosce o swoje serce. Zapraszam serdecznie – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Serce pozostanie na placu B. Głowackiego przez dwa tygodnie.