W Czerminie zdrowie i życie ratują strażacy, zamiast pogotowia? Tak twierdzi wójt gminy Andrzej Plęs

zdjęcie ilustracyjne Łukasz Solski

Wójt Gminy Czermin alarmuje, że karetki pogotowia "notorycznie" nie przyjeżdżają do pacjentów w jego gminie. I do chorych trzeba wysyłać strażaków. Dyrektor mieleckiego pogotowia reaguje oburzeniem: to nieprawda, to oczernianie moich podwładnych. Ratownicy medyczni piszą w tej sprawie oświadczenie.