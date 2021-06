W czwartek w Rzeszowie koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Niestety, bez udziału publiczności

Początkowo koncert miał się odbyć z udziałem widzów. Zainteresowani uczestnictwem w imprezie mieli się wcześniej rejestrować, jednak zgodnie z nowymi zmianami w rozporządzeniu rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, organizator koncertu podjął decyzję o możliwości uczestniczenia we wspólnej modlitwie jednie za pośrednictwem transmisji telewizyjnej i online.

W koncercie głównym o godzinie 19.30 wystąpią:

Jan Budziaszek (prowadzenie koncertu), Hubert Kowalski, Beata Bednarz, Andrzej Lampert, Józef Skrzek, zespół New Life’m: Marcin Pospieszalski (kierownictwo muzyczne koncertu), Joachim Mencel, Agnieszka Musiał, Robert Cudzich, Piotr Jankowski; Lidia Pospieszalska, Tony Melendez, Dariusz „Maleo” Malejonek, Leopold Twardowski, Agnieszka Cudzich, Piotr Cudzich, ks. Jakub Bartczak, Barbara Pospieszalska, Paweł Dusza, Katarzyna Bogusz, Justyna Kopiszka, Aneta Nurcek, Marcin Spenner, Piotr Łukaszewski, Łukasz Kluczniak, Daniel Pomorski, Tomas Celis Sanchez, Orkiestra i Chór Jednego Serca Jednego Ducha oraz goście.

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha to jedno z największych wydarzeń artystycznych w stolicy Podkarpacia. Przed wybuchem pandemii słuchały go na żywo tysiące osób. Odbywa się co roku w Parku Sybiraków.