W Dębowie nietrzeźwy kierowca toyoty wjechał do rowu. Za jazdę pod wpływem 67-latek odpowie przed sądem OPRAC.: Marcin Trzyna

KPP Przeworsk

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 23, w miejscowości Dębów (gmina Gać w powiecie przeworskim). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że kierujący toyotą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. 67-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego miał promil alkoholu w organizmie.