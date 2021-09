W gminie Zagórz powstanie nowy wodociąg. Rozpoczynają się zapisy

- Lokalizacja wodociągów rozdzielczych oraz możliwość podłączenia budynków mieszkalnych i usługowych będzie wynikała z zainteresowania mieszkańców. Dlatego prosimy osoby zainteresowane przyłączeniem swoich budynków do wodociągu o zgłaszanie się do 15 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu w celu złożenia oświadczenia o chęci przyłączenia. Pozwoli to na dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań i potrzeb mieszkańców. Prace projektowe obejmą jedynie te części miejscowości, w których mieszkańcy będą zainteresowani korzystaniem z wodociągu