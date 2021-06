W Gorzycach koło Przeworska mężczyzna wszedł do cysterny i źle się poczuł. Potrzebna była pomoc [ZDJĘCIA]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/8]

We wtorek po godz. 10 służby ratunkowe zostały wezwane do Gorzyc w pow. przeworskim. 43-letni mężczyzna podczas konserwacji cysterny wszedł do zbiornika i źle się poczuł. Z pomocą ruszył mu członek rodziny.



Osoby przechodzące w pobliżu cysterny usłyszały wołanie o pomoc. Gdy, ratownicy zjawili się na miejscu, mężczyźni byli już na zewnątrz. Nikt nie wymagał transportu do szpitala. Na miejscu pracowali strażacy z PSP Przeworsk, OSP Gorzyce, OSP KSRG Tryńcza, a także policja i pogotowie ratunkowe.