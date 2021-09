W Harcie koło Dynowa odsłonięto pomnik upamiętniający Bitwę Warszawską [ZDJĘCIA]

Budowa pomnika to społeczna inicjatywa mieszkańców wsi Harta, która została zrealizowana przy wsparciu strażaków OSP. Monument, wykonany z szarego granitu, ma kształt łuku triumfalnego. Płyty zostały zwieńczone wykonanym z brązu krzyżem Virtuti Militari. Na jednej z nich pojawi się łaciński napis "LIBERTAS INEASTIMABILIS RES EST", a na drugiej – ten sam, ale w języku polskim "WOLNOŚĆ JEST RZECZĄ BEZCENNĄ".

- Upamiętnienie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej to istotna inicjatywa, która świadczy o ogromnym patriotyzmie i umiłowaniu Ojczyzny wśród mieszkańców Państwa gminy. To ważne, by wiedza o geniuszu dowódców oraz męstwie żołnierzy z pamiętnego sierpnia 1920 r., jak i wcześniejszych starć, trafiła do jak najszerszego grona odbiorców, obejmując swym zasięgiem różne pokolenia Polaków. W sposób szczególny dziękuję pomysłodawcom budowy, członkom komitetu oraz wszystkim zaangażowanymi. To właśnie dzięki Państwu szczególnego znaczenia nabierają słowa Jana Pawła II: Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę