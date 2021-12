W hicie Tauron Ligi Developres Rzeszów podejmuje Chemika Police. Lepszego meczu przed play-offami nie będzie

W Tauron Lidze nie ma drużyny, która ma do Rzeszowa dalej niż Chemik Police, a mimo to właśnie aktualny mistrz Polski z nikim innym w ostatnich latach nie gra tak często jak z Developresem. Mało tego, są to niezwykle zacięte i co ważne stojące na bardzo wysokim poziomie mecze, poziomie zarówno sportowym, jak i emocjonalnym.