W każdej szkole podstawowej będzie Laboratorium Przyszłości, między innymi z drukarkami 3D

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Daje ona szkołom podstawowym możliwość otrzymania pieniędzy na zakup nowoczesnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia zajęć tematycznych z przedmiotów, które są ważne dla rozwoju i przyszłości zawodowej uczniów - tłumaczyła wojewoda

A to: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.

Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty podkreślała, że w programie chodzi też o rozwój takich kompetencji u dzieci, jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Wyliczała, że organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do: 30 tys. zł - w przypadku szkół do 100 uczniów, 60tys. zł - w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów, 70 tys. zł - w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów oraz 300 zł na ucznia - w przypadku szkół od 235 uczniów.

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. W sumie skorzysta ponad 3 mln dzieci z 15 tys. szkół. Na Podkarpaciu organy prowadzące szkoły złożyły już 937 wniosków na ponad 58 mln zł.