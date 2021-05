W Klimkówce pijany kierowca quada wjechał w 18-latka. Rozpoczął się proces w sprawie wypadku, Krzysztof L. przyznał się do winy

Wypadek, o spowodowanie którego prokuratura oskarżyła 36-latka, miał miejsce 4 października ok. godz. 16.30 w Klimkówce. Krzysztof L. jechał swoim quadem ul. Św. Krzyża. W zatoczce przy drodze stała grupa młodych ludzi, było to ich zwyczajowe miejsce spotkań. Wśród nich był Mateusz K.

Proces 36-letniego Krzysztofa L. rozpoczął się w czwartek (29 kwietnia) w Sądzie Rejonowym w Krośnie. Prokurator odczytał akt oskarżenia , który zawierał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez niedostosowanie prędkości, techniki i taktyki jazdy do panujących warunków. Drugi – kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Młodzi mężczyźni zeznali w śledztwie, że pojazd jechał w zatoczkę, prosto w ich grupkę. Przestraszyli się. Trzech uskoczyło na pobocze, Mateusz K. - w stronę jezdni. W tym samym momencie kierujący quadem odbił w stronę jezdni. Pojazd uderzył w nastolatka z siłą, która odrzuciła pieszego o kilka metrów. Mateusz K. upadł na drogę, uderzając głową o asfalt. Do szpitala trafił z ciężkimi obrażeniami. Walczył o życie, był w śpiączce.

Przyznał się do jazdy po alkoholu i spowodowania wypadku

Na pierwszej rozprawie Krzysztof L. przyznał się do kierowania quadem pod wpływem alkoholu i spowodowania wypadku. Stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy, gdy zasiadał za kierownicę, że nie jest trzeźwy. Tłumaczył, że poprzedniego dnia był na weselu, a rano wypił piwo.

- Stało się, jak się stało. Ale ja nie chciałem tego zrobić specjalnie, nikogo nie chciałem przejechać - powiedział.

Krzysztof L. odmówił składania wyjaśnień. Zgodził się jedynie odpowiadać na pytania sądu i swojego obrońcy. Mówił, że nie było jego zamiarem wjechanie w grupę młodych ludzi. To, że był pod wpływem alkoholu w jego przekonaniu nie miało wpływu na to co się stało.