W Komańczy dzieci i młodzież zaprezentują spektakl oparty na książce pt. „Dzieci z Leszczynowej Górki”.

Samorządowcy zabierają głos w sprawie „Polskiego Ładu”. „Kolejny krok do centralizacji państwa polskiego”

Podczas konferencji samorządowcy, a w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także prezydent Sopotu Jacek Karnowski, zabrali głos w sprawie „Polskiego Ładu”. – Polski Ład to nic innego, jak ta sama strategia PiS-u – karania niepokornych, nagradzania swoich. To naszym zdaniem jest kolejny krok do centralizacji państwa polskiego - mówiła Elżbieta Polak, marszałkini województwa lubuskiego.