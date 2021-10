W Krośnie bez sensacji: Cellfast Wilki pokonały Arged Malesę, ale z awansu cieszyli się goście z Ostrowa Wielkopolskiego bell

Cellfast Wilki Krosno jechały w tym sezonie rewelacyjnie. Zajechały do finału. Brawa i uznanie dla watahy. Awans dla Arged Malesy Cellfast Wilki Krosno/Dariusz Błażejowski

Cudu nie było w niedzielę w Krośnie, bo być nie mogło. Arged Malesa Ostrów Wielkopolski miała tak dużą przewagę z pierwszego meczu u siebie, dysponuje tak mocnym i wyrównanym składem, tak bardzo była zdeterminowana i tak mocno pragnęła awansować do PGE Ekstraligi, że choć Cellfast Wilki robiły, co mogły, to nie powstrzymały świetnie dysponowanego rywala z obranej drogi. Wataha postarała się, aby zwycięstwem zakończyć ten historyczny sezon. Postawiła zrobiła to.