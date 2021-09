W Łańcucie młodzi zawodnicy walczyć będą o medale mistrzostw Polski. Zawodnicy z Podkarpacia w gronie faworytów

- Dla kilku zespołów będzie to kontrolny start, ostatni przed mistrzostwami Europy, które odbędą się pod koniec września we włoskim Pesaro. Łańcuckie mistrzostwa będą również wstępną kwalifikacją do przyszłorocznych mistrzostw świata zaplanowanych w marcu, w Baku - mówi Tadeusz Kaplita, szef akrobatyki sportowej na Podkarpaciu. - Liczymy na dobre występy i medalowe pozycje akrobatów z klubów z naszego regionu.