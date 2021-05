Nowa Dęba. Mężczyzna z ostrym bólem brzucha przyszedł po pomoc, ale pielęgniarka nie mogła zlokalizować lekarza dyżurnego. Co się stało?

Mężczyzna z ostrym bólem brzucha, drgawkami i problemami z oddechem, choć potrzebował pilnej pomocy, z punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie został odesłany z kwitkiem. - Zaspana pielęgniarka nie mogła odnaleźć lekarza dyżurnego, a sama nie zrobiła nic. Oprócz odesłania mnie do Tarnobrzega. Dopiero tam otrzymałem pomoc - mówi, nie kryjąc złości, mieszaniec gminy Nowa Dęba. Skargę w tej sprawie skierował już do dyrekcji szpitala, do Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia, a do prokuratury złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.