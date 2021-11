W meczu na szczycie 4 ligi podkarpackiej remis. KS Wiązownica - Izolator Boguchwała 0:0

W pierwszej odsłonie dwukrotnie z rzutów wolnych próbował Daniel, jednak trafił w mur, za drugim razem świetną interwencją popisał się Cynar. Gospodarze próbowali akcji oskrzydlających i wrzutek, ale czujnie spisywał się blok obronny Izolatora. Kontrowersji dostarczyła 40. minuta. Do piłki wystartowali Bogacz i Kloc. Arbiter odgwizdał faul gospodarza, wyrzucając go z boiska, co wprawiło w wielkie zdziwienie kibiców. Drugą odsłonę miejscowi mądrze się bronili, goście nie stworzyli sobie klarownych okazji na gole. W doliczonym czasie gry Wiązownica wyszła z szansą trzech na trzech, lecz Zieliński niedokładnie podawał do Wydry i skończyło się na strachu w szeregach gości.

– Daje znać zbyt krótka ławka rezerwowych. Kontuzje i kartki pokrzyżowały nam plany, ale nie można narzekać i szanujemy ten punkt. Sporo do życzenia pozostawiała praca sędziów, co podkreślali też goście. Co ktoś krzyknął z boiska czy z trybun to sędzia gwizdał. Obejrzymy nagranie i będziemy chcieli odwołać się od tej czerwonej kartki – relacjonował po meczu prezes Wiązownicy Ernest Kasia.