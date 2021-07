W meczu na szczycie eWinner 1 ligi górą Cellfast Wilki. Krośnianie wrócili na fotel lidera. Znów rekord toru Lebiediewa

Mecz po opadach deszczu stał pod dużym znakiem zapytania, ale gospodarze stanęli na wysokości zadania i doprowadzili go do stanu regulaminowego. Tor był przyczepny, szybki i tradycyjnie ogromne znaczenie miał start. Pierwszy wyścig, rozpoczął się z blisko 2,5 – godzinnym opóźnieniem i zakończył się remisem. Wygrał go znajdujący się w wybornej formie 45-letni Grzegorz Walasek, który wyprzedził Tobiasza Musielaka i Patrykę Wojdyłę.

W drugim wyścigu, na drugim łuku doszło do groźnego karambolu z udziałem walczących o drugą lokatę Bartosza Curzytka i Jakuba Poczty. Zawodnicy sczepili się motocyklami i z impetem wpadli pod dmuchaną bandę. Sędzia uznał, że winnym tego „zamieszania” był zawodnik z Ostrowa i wykluczył go z powtórki. Najbardziej ucierpiały motory i kilka segmentów bandy, choć obaj uczestnicy wypadku mocno się poobijali.. Powtórkę wygrał Sebastian Szostak i padł kolejny remis.

W trzecim wyścigi atomowym startem popisali się Andrzej Lebiediew i Vaclav Milik, którzy wygrali z ogromną przewagą. Łotysz pędził tak szybko, że pobił należący do niego rekord toru o prawie 2 sekundy. Obecny rekordowy czas to 65,05 s.; poprzedni 66,90. Goście postarali się o szybką ripostę. Szostak z Tomaszem Gapińskim najlepiej wyszli spod taśmy i Mateusz Szczepaniak musiał się mocno napracować, aby ich przedzielić. Zrobił to przed samą metą.