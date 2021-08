W meczu z ROW-em Rybnik najprawdopodobniej padnie rekord na trybunach w Krośnie

- Absolutnie nie ma żadnego błogiego spokoju. Wprost przeciwnie, praca w klubie wre - protestuje prezes Grzegorz Leśniak. - Przecież już w poniedziałek, 16 sierpnia o godzinie 20.15 czeka nas mecz ligowy z ROW-em Rybnik. Spotkanie to zadecyduje o tym, która drużyna wygra zasadniczą część sezonu. Czy będzie to zespół z Rybnika, czy my. Stawka tego pojedynku będzie więc bardzo wysoka.