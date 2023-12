W Mielcu będą derby. Beniaminek kontra wicemistrz Polski. Czy Stal znajdzie sposób i siłę na Rysice?

A co na to wszystko myśli i mówi się w rzeszowskiej drużynie?

Stal musi walczyć w każdym meczu z determinacją o każdy punkt z każdym rywalem. Czy to medalistki mistrzostw Polski, czy zespół z dolnych rejonów tabeli. - Każdy mecz jest dla nas ważny. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że będziemy decydować jaki mecz musimy wygrać, z kim powalczyć. Wszędzie trzeba walczyć. Dziewczyny są tego świadome i odpowiedzialne. Ja również jestem za nie odpowiedzialny. Biorę ten wynik na klatę. Uczymy się tej ligi, tego poziomu, bo jest bardzo wysoki - przyznaje Grabda.

Derby Podkarpacia, to dobry mecz dla kibiców. Prawdopodobnie pełna hala, a dla nas jeden mecz więcej, w którym zrobimy wszystko, żeby wygrać. W najbliższych spotkaniach w Mielcu i z Pałacem chcemy wywalczyć komplet punktów

Ostatni mecz ligowy z Tarnowem pokazał, że nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Tym bardziej że mamy napięty kalendarz. Musimy utrzymać przede wszystkim jakość oraz koncentrację i od początku do końca zagrać swoją dobrą siatkówkę

– powiedział Stephane Antiga, coach wicemistrzyń Polski.

Trzeba się do tego spotkania dobrze przygotować, żeby w końcu, po dłuższej przewie wygrać za trzy punkty bez straty seta

– stwierdziła Gabriela Orvosova, atakująca Rysic.

Kibice z Mielca liczą na dobrą postawę Stali, która nie ma nic do stracenia. Musi zaryzykować, grać odważnie, nie pozwolić wejść rzeszowiankom na "swoje" obroty. Mecz rozpocznie się o godzinie 16 i pokaże na żywo stacja Polsat Box Go.

Program i wyniki meczów 10. kolejki:

Grupa Azoty Akademia Tarnów - MOYA Radomka Radom 2:3 (25:19, 18:25, 17:25, 27:25, 7:15)

UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (25:27, 30:32, 22:25)

Energa MKS Kalisz – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)

Grot Budowlani Łódź – #VolleyWrocław (sobota, 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Grupa Azoty Chemik Police (niedziela, 13.00; Polsat Box Go)

2023-12-10: ITA Tools Stal Mielec – PGE Rysice Rzeszów (niedziela,16.00; Polsat Box Go).