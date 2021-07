W najbliższą sobotę skorzystaj z bezpłatnych badań w Horyńcu-Zdroju. Zapraszają NFZ, uzdrowisko i CM Medyk Beata Terczyńska

24 lipca to dzień zdrowia przy „Uzdrowisku Horyniec” na ul. Sanatoryjnej 5. Podkarpacki oddział NFZ wspólnie z pracownikami Uzdrowiska oraz Centrum Medycznego Medyk, zaprasza do rozmów z lekarzami, ekspertami oraz do udziału w badaniach. Bezpłatnie i bez skierowania.