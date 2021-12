W następnym roku ruszy modernizacja linii kolejowej Mielec - Padew Narodowa

- Przywrócenie połączeń kolejowych z Mielca do Dębicy miało ogromne znaczenie dla wzmocnienia siatki komunikacyjnej w północnej części regionu. To dopiero pierwszy etap modernizacji, stąd na początek uruchomiliśmy kursy w ograniczonej liczbie. Wiem, że oczekiwania mieszkańców są dużo większe i to cieszy, że chcą podróżować koleją, dlatego pracujemy nad zwiększeniem liczby kursów, ale jest to uzależnione od zakończenia całości robót, dostępności taboru spalinowego oraz obserwowanej frekwencji pasażerów

– mówi marszałek Władysław Ortyl.

Obecnie na linii nr 25 w relacjach Mielec – Dębica i Dębica - Mielec kursują cztery pary pociągów w dni robocze. A od 3 października dodatkowo jeździ pociąg w niedzielę. Jest on tak skomunikowany, że w Dębicy można się przesiąść na połączenie w kierunku Rzeszowa lub Krakowa. Ponadto od stycznia będzie uruchomione dodatkowe połączenie w piątek, dedykowane studentom i uczniom wracającym z zajęć z różnych stron Podkarpacia czy kraju, aby mogli wygodnie dojechać do Mielca. Dodatkowo zarząd województwa rozważa uruchomienie jeszcze jednego, popołudniowego połączenia w tygodniu z Dębicy do Mielca i z Mielca do Dębicy z myślą o osobach wracających z pracy. Ten kurs mógłby być realizowany od marca, wraz z nowym rozkładem jazdy. Nie wykluczamy dołożenia kolejnych połączeń w przyszłym roku.