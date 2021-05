W niedzielę inauguracja sezonu żużlowego w Krośnie. Wataha Wilków kontra Wadim Tarasienko i spółka. Oby tylko nie padał deszcz

- Czekają nas piekielnie trudne zadania, bo obaj nasi przeciwnicy spisują się w lidze bardzo dobrze. Orzeł wygrał z ROW-em Rybnik, pokazał, że jest silny, natomiast w naszym odczuciu Bydgoszcz dołączy do dwójki faworytów - Rybnik, Gdańsk - a kto wie czy na dystansie sezonu nie okaże się najlepsza - ocenia Grzegorz Leśniak, prezes krośnieńskiego klubu. - Polonia jest bardzo mocna, nie ukrywa swoich aspiracji, chce awansować do ekstraligi.

W Polonii pojedzie m.in. Wadim Tarasienko, lider Wilków z poprzedniego sezonu. Będzie się działo. Polonia ma także nowych zawodników. Jeden to Aleksiej Pilac, Łotysz z polskimi korzeniami. W piątek bydgoski klub ogłosił, że zakontraktował Jewgienija Sajdullina, utalentowanego młodego Rosjanina, który e sezonach 2019 – 2020 był w kadrze Wilków, ale nie wystąpił w żadnym spotkaniu . - Intensywne działania prezesa Jerzego Kanclerza doprowadziły do ściągnięcia do Bydgoszczy niezwykle utalentowanego zawodnika z Rosji! Witamy w drużynie - przekazał bydgoski klub.

Żużlowcy z Krosna w czwartek odbyli wspólny trenig z 7R Stolaro Stalą Rzeszów. Solidnie przygotowują się do starć. Jak się jedzie u siebie, to oczekiwania wydają się być dla Wilków oczywiste. - Naturalnie, bardzo chcemy wygrać oba spotkania. Różnica punktów nie ma tu znaczenia, będziemy zadowoleni jeżeli rozstrzygniemy te spotkania wynikiem 46:44 na naszą korzyść – podkreśla prezes Leśniak.

- Najważniejsze, abyśmy wygrywali mecze w domu. Miałem za mało jazdy i w Ostrowie popełniłem wiele błędów - tłumaczy pozytywnie nastawiony do niedzielno –poniedziałkowej konfrontacji Vaclav Milik.



Radość z powrotu kibiców

Grzegorz Leśniak nie ukrywa, że informacja o tym, że po 15 maja na stadiony mają wrócić kibice bardzo go ucieszyła. - Wielokrotnie powtarzałem, aby ze startem sezonu poczekać na kibiców. Wyszło na moje. Trochę pewnie niepotrzebnie liga tak szybko ruszyła, bo można było opóźnić jej start i od początku jechać z kibicami - komentuje tę sytuację szef krośnieńskiego klubu.