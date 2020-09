W niedzielę V Wyścig w Kolarstwie Górskim Dakar Toyota MTB Lubenia. To Największe wydarzenie w kolarstwie górskim w regionie dla amatorów

V Wyścig w Kolarstwie Górskim Dakar Toyota MTB Lubenia odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg leśnych.

Dla dorosłych uczestników zostały przygotowane 2 trasy o różnym stopniu trudności:

Trasa LAND CRUISER Race – jest oznaczona kolorem niebieskim i przebiega głównie szerokimi, szutrowymi drogami. Na trasie występują w niewielkiej ilości strome zjazdy i podjazdy a łączna jej długość to 26 km z sumą przewyższeń 650 m.

Trasa HILUX Race – jest oznaczona kolorem czerwonym. Na trasie występują strome zjazdy i podjazdy. Trasa wymaga dobrego przygotowania fizycznego i technicznego.

Ponadto w miasteczku zawodów odbędą się zawody dla dzieci AYGO Kids Race. To rywalizacja najmłodszych uczestników imprezy a pierwsza kategoria to dzieci do lat 4.

HARMONOGRAM ZAWODÓW