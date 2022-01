W Nowosielcach kobieta potrąciła mężczyznę stojącego na wjeździe do posesji. Poszkodowany trafił do szpitala

21 stycznia (piątek) o godz. 20 w Nowosielcach doszło do potrącenia

Ze wstępnych ustaleń przeworskich policjantów wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Fiat Panda, 39-letnia mieszkanka powiatu przeworskiego nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze.Kobieta na łuku drogi straciła panowanie nad samochodem i potrąciła stojącego na wjeździe do posesji 47-latka. Pieszy z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Kobieta była trzeźwa.