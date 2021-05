W nowym hangarze LOT AMS w Jasionce pracę znajdzie 400 osób. To głównie mechanicy lotniczy wykształceni na Podkarpaciu

W Jasionce LOT Aircraft Maintenance Services, spółka należąca do Polskiej Grupy Lotniczej, zbuduje nowoczesną bazę serwisowania samolotów, w tym dreamlinerów. W ciągu najbliższych kilku miesięcy wybrany zostanie generalny wykonawca nowego hangaru, płyty przedhangarowej i zaplecza technicznego. Pracę znajdzie tu 400 osób, w tym mechanicy lotniczy wykształceni w podkarpackich technikach i na politechnice.

- Przed rokiem, kiedy wszystkich zaskoczyła pandemia koronawirusa, skupiliśmy się na tym, by przetrwać w jak najlepszej kondycji, aby móc działać na rynku, kiedy lotnictwo znowu ruszy i wróci do stanu z 2019 r. - podczas dzisiejszej konferencji prasowej na lotnisku w Jasionce mówiła Aleksandra Juda, prezes zarządu LOTAMS. - Ani na moment nie zwątpiliśmy w to, że nasze strategiczne plany będą realizowane. A najważniejszym jest budowa drugiej lokalizacji LOTAMS, czyli hangaru obsługowego przede wszystkim dla samolotów szerokokadłubowych tu w Jasionce, na terenie portu lotniczego. Baza obsługowa zlokalizowana będzie na 13 hektarach. - Na razie koncentrujemy się na pierwszym etapie inwestycji, czyli budowie hangaru o powierzchni 12 tys. m kw., z zapleczem warsztatowym, socjalnym i administracyjnym - mówiła prezes LOTAMS. - Będzie w nim możliwa jednoczesna obsługa dwóch samolotów szerokokadłubowych, jak np. Boeing 787 Dreamliner albo 4 lub 5 wąskokadłubowych.

Dodała, że przez ostatnie miesiące firma działa na terenie portu w Jasionce, ponieważ ich inżynierowie i mechanicy obsługują dreamlinery, które tutaj czekają na powrót lotnictwa po pandemii.

Gotowy jest już projekt nowoczesnego hangaru. - Przede wszystkim będzie to miejsce pracy dla ponad 400 osób, już w tym pierwszym etapie. Będziemy szukać m.in. wysoko wyspecjalizowanych inżynierów mechaników lotniczych, ale także osoby, które wesprą nas w kwestiach administracyjnych, warsztatowych, planistycznych - wymieniała prezes Juda. - Mam nadzieję, że uda się nam, także we współpracy z podkarpackimi szkołami, wykształcić te kadry. Tak, aby były już gotowe do pracy, kiedy hangar powstanie.

W najbliższych tygodniach, po zakończeniu procedur administracyjnych, spółka rozpocznie wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Ten proces może potrwać ok. 4 - 5 miesięcy.

- W pierwszym kwartale 2022 roku w bijemy pierwszą łopatę pod budowę hangaru - przedstawiała plan. - Tak, aby w połowie 2023 r. obsługa samolotów mogła być już prowadzona na najwyższym poziomie.

Co ważne, w hangarze będą obsługiwane nie tylko samoloty PLL LOT, ale także innych klientów spółki. - Liczymy na to, że ta obsługa w Jasionce będzie skupiona na liniach z całego świata, nie tylko z Europy. Rozmawiamy już z operatorami. Szczegółów na razie nie zdradzę, ale będzie się czym pochwalić. Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów - Jasionka podkreślał, że inwestycja LOTAMS to projekt strategiczny dla lotniska, zwiększających potencjał lotniska w Jasionce. - Podobnie jak inne porty regionalne w Polsce, boleśnie odczuliśmy skutki pandemii. W nowej rzeczywistości rynkowej jeszcze ważniejsze niż dotychczas stało się pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów, niezwiązanych bezpośrednio z wielkością ruchu lotniczego. Powrót do poziomu sprzed pandemii potrwa kilka lat, dlatego w tym czasie chcemy zdynamizować działania w obszarze inwestycji, zarówno własnych, jak i realizowanych przez naszych partnerów. To pozwoli nam skutecznie konkurować na rynku transportu pasażerskiego i towarowego - mówił.

LOTAMS współpracuje ze szkołami technicznymi z Rzeszowa, Krosna, Mielca, Dębicy, Jasła czy Łańcuta, a także z Politechniką Rzeszowską. Z programu płatnych staży skorzystała już ponad setka uczniów oraz kilkunastu nauczycieli. Dla przyszłych mechaników lotniczych to unikalna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i poznanie specyfiki zawodu, a także uzyskanie specjalistycznych uprawnień, które zwiększą ich szanse na zatrudnienie. Projekt „Kształcenie wysokich lotów” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- Współpraca LOTAMS ze szkołami technicznymi na Podkarpaciu to modelowy przykład społecznego zaangażowania firmy jeszcze przed rozpoczęciem działalności biznesowej. Cieszę się, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają szansę podnosić swoje praktyczne umiejętności i zdobywać fachową wiedzę, przekazywaną przez specjalistów z LOTAMS. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko podnoszą poziom kształcenia, ale przede wszystkim ułatwiają młodym ludziom wejście na rynek pracy - podkreślała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Gratulowała prezes LOTAMS trafnej decyzji o umiejscowieniu tej inwestycji właśnie w Jasionce. Aleksandra Juda, na pytanie, dlaczego wybrali właśnie port w Jasionce, tłumaczyła, że tutaj obserwują duży rozwój gospodarczy, a województwo nastawione jest na lotnictwo. - Tutaj znajduje się Dolina Lotnicza, co nie pozostawało bez znaczenia. To były też kwestie infrastrukturalne, bo Warszawa jest lotniskiem, które już wyczerpało te możliwości, a Rzeszów posiada jeden z najdłuższych pasów startowych w Polsce. LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest częścią grupy kapitałowej Polskiej Grupy Lotniczej. Spółka oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej, liniowej, warsztatowej, jak również malowania i estetyki. Spółka zatrudnia ponad 1000 specjalistów. Kolejnym etapem będzie budowa kolejnego, podobnego hangaru, również przeznaczonego do obsługi technicznej samolotów, a trzeci etap to będzie malarnia. To plany na lata 2026-2027.

