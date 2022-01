W ochronie granicy polsko-białoruskiej bardzo pomocny jest śmigłowiec Airbus EC135 (P3H), stacjonujący koło Przemyśla [ZDJĘCIA, WIDEO] Norbert Ziętal

Airbus EC135 (P3H) to najnowocześniejszy śmigłowiec Straży Granicznej. No co dzień, od dwóch lat stacjonuje w Huwnikach koło Przemyśla. Obecnie jest dużym wsparciem w ochronie granicy polsko-białoruskiej.