W parku na osiedlu Miłocin mają powstać tężnie solankowe. Ogłoszono przetarg na firmę, która opracuje koncepcję i dokumentację projektową

Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno-zdrowotną jest zadaniem wybranym do realizacji przez mieszkańców w ramach ubiegłorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zadanie oddano aż 1330 głosów, co pozwoliło mu zakwalifikować się na listę projektów przewidzianych do realizacji w tym roku.

- Przetarg na wybór firmy, która opracuje koncepcję i dokumentację projektową budowy tężni solankowej w parku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie został właśnie ogłoszony. Zainteresowane firmy swoje oferty mogą składać do 20 maja. Wybrany wykonawca na dostarczenie zamawianych przez miasto dokumentów będzie miał 100 dni od daty podpisania umowy

- poinformował Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Tężnia solankowa powstanie w parku, który ma powierzchnię około 2,5 ha. - Będzie obiektem o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem z gałązek tarniny lub witek wierzbowych. Tężnia będzie oświetlona, wyposażona w czujnik zmierzchowy. Wokół obiektu będą ustawione ławki.