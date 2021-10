W piątek na Podkarpaciu doszło do dwóch tragicznych wypadków. W Rakszawie zginął pieszy, a w Jedliczu 51-letni kierowca

Do tragicznego wypadku w Rakszawie doszło ok. godziny 20:45. Jak ustalili policjanci, kierujący nissanem primera, na prostym odcinku drogi powiatowej, najechał na leżącego na jezdni człowieka. Mężczyzna został ciężko ranny, mimo reanimacji nie udało się go uratować. Policja potwierdza jego tożsamość.

73-letni kierowca był trzeźwy, dodatkowo pobrano od niego krew do badań. Decyzją prokuratora, ciało zmarłego zabezpieczono do sekcji.