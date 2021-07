W piątek rozpoczyna się w Lesku Country & Rock Festiwal

Już po raz 33 będziemy mogli spotkać się na kultowym Country & Rock Festiwal Lesko w przepięknej bramie Bieszczad. W tym roku, jak nowa nazwa wskazuje, imprezę wzbogacono o mocniejsze gitarowe riffy.

- Chyba nikt nie spodziewałby się, że to właśnie muzyka country, która do Leska przywędrowała przed laty ze Stanów Zjednoczonych na kasetach magnetofonowych, zadomowi się na dobre w mieście nad Sanem i każdego roku początkiem lipca ściągać będzie rzesze swoich fanów. Przez lata niewielki piknik rozrósł się do drugiego pod względem wielkości, po Mrągowie, festiwalu w kraju i wpisuje się w kalendarz corocznych imprez coraz większej liczby sympatyków i motocyklistów, którzy zjeżdżają w Bieszczady z najdalszych zakątków Polski, by bawić się w klimatycznym miejscu, jakim jest leski amfiteatr