W PlusLidze są już tylko bardzo ważne mecze. Asseco Resovia przed warszawską przeprawą z Projektem

- W sobotę gramy w Warszawie z Projektem. Będzie to dla nas bardzo ważny mecz, tak jak już wszystkie, które są przed nami - komentuje sytuację pod kątem zajęcia przez rzeszowski zespół jak najwyższej lokaty przed fazą play-off Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

Podobnie jak kibice ma niedosyt po ostatnim występie podopiecznych trenera Marcelo Mendeza w meczu z Treflem w Gdańsku. - Takie mecze martwią, ale musimy koncentrować się na tym, co przed nami, ponieważ jest to najważniejsze - podkreśla szef Asseco Resovii.