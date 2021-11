W Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie powstała nowa sala do dziennej chemioterapii dla kobiet z rakiem piersi [ZDJĘCIA]

Oddział dziennej chemioterapii do tej pory dysponował dwoma salami do chemioterapii. Były to jednak sale koedukacyjne, wspólne dla kobiet i mężczyzn. Nowa sala – tylko dla kobiet – powstała jako wspólna inicjatywa oddziału dziennej chemioterapii i Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas.

- Zależało nam na tym, by zapewnić intymność pacjentkom z rakiem piersi, które łączy podobna choroba i podobne doświadczenia. Aby w trakcie chemioterapii mogła zawiązać się swoista „grupa wsparcia”. Sytuacja, gdy na fotelu obok siedział mężczyzna, nie sprzyjała temu - tłumaczy Jolanta Sawicka, koordynator oddziału.