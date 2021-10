W południowej części Rzeszowa będzie bezpieczniej. Wody Polskie zapowiedziały regulację rzeki Strug

- W tym roku mieliśmy do czynienia z błyskawicznymi podtopieniami i powodziami miejskimi. To skłoniło nas do działań systemowych razem z ministrem infrastruktury Markiem Gróbarczykiem

Zdaniem prezesa Wód Polskich, przyczynami powtarzających się co roku podtopień są m.in. "betonoza" i budowanie bloków na terenach zalewowych. – Niedawno widziałem blok budowany przy samej rzece. Jest to dla mnie rzecz niepojęta. Z jednej strony buduje się wielkie budynki mieszkalne na terenach zalewowych, a potem oczekuje się od Wód Polskich, żeby chronić mieszkańców. My oczywiście nadal będziemy to robić, bo od tego jesteśmy. Jednak włodarze miasta powinni pamiętać, że nie powinno się budować bloków na takich terenach – stwierdził Przemysław Daca.