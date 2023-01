W Przemyślu 15-latka zatruła się czadem i trafiła do szpitala. Źródłem tlenku węgla był piec kaflowy

Co jeszcze zrobić by uniknąć zaczadzenia?

Przemyśl. Źródłem śmiertelnego czadu był piec kaflowy

Czad ulatniał się także z pieca kaflowego w mieszkaniu na ul. Dworskiego. Tam służby ratunkowe interweniowały 27 grudnia. 63-letnia kobieta źle się czuła, wymiotowała. Przemyślanka trafiła do szpitala.

15-latka została przetransportowana do szpitala na dalsze badania, była przytomna. Czynności w tej sprawie prowadzi policja.

- W chwili, gdy strażacy przyjechali na miejsce, okazało się, że w mieszkaniu znajduje się tlenek węgla, a nastolatka była już na zewnątrz. Ratownicy pomogli jej medycznie do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego - mówi bryg. Grzegorz Latusek, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym

Czad dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi.