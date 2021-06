W Przemyślu chcieli zbierać butelki pet. Teraz mogą mieć z tego powodu spore kłopoty Norbert Ziętal

Takie pojemniki na butelki pet na początku czerwca stanęły w dziesięciu miejscach w Przemyślu. Stowarzyszenie Osiedla Kmiecie

Na początku czerwca w różnych miejscach Przemyśla stanęły pojemniki do zbierania plastikowych butelek pet, po napojach. Zakłady Usługowe "Południe" (zajmują się gospodarką odpadami w tym mieście) są zaniepokojone. Twierdzą, że z powodu takiej zbiórki może im zabraknąć surowca do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, a to może skutkować wyższymi opłatami za wywóz śmieci.