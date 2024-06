W Przemyślu kierujący citroenem "skasował" swoje auto i uszkodził dwa inne [ZDJĘCIA]

Stracona kontrola nad pojazdem

Kierujący citroenem, jadąc w stronę centrum miasta, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków drogowych, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. W wyniku tego citroen uderzył w dwa zaparkowane po lewej stronie auta: fiata i renault, a następnie w latarnię po prawej stronie jezdni.