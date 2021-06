W Przemyślu najwięcej samochodów w całej Polsce na tysiąc mieszkańców. To zasługa Ukraińców. Rzeszów na 22 miejscu

- Eksperci rankomat.pl przygotowując ranking najbardziej zmotoryzowanych miast wzięli pod uwagę samochody osobowe, ciężarowe i motocykle zarejestrowane w 66 miastach na prawach powiatu. W utworzeniu listy posłużono się danymi GUS opracowanymi dla każdego z trzech rodzajów pojazdów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - wyjaśniają eksperci z Rankomat.pl.

Największym zaskoczeniem raportu jest to, że Przemyśl zajął w nim pierwsze miejsce, osiągając wynik 954 samochodów na tysiąc mieszkańców. To "lepiej" niż chociażby w Poznaniu (937 na tys.), Katowicach (928,4 na tys.) czy w Warszawie (916 na tys.). Jak to możliwe, że liczące nieco ponad 60 tys. mieszkańców miasto ma aż tyle zarejestrowanych samochodów?

W Przemyślu najwięcej samochodów w Polsce. To zasługa Ukraińców