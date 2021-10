W Przemyślu odlano dwa dzwony Głos Nienarodzonych. Trafią do kościołów w Ekwadorze i na Ukrainie [ZDJĘCIA] Norbert Ziętal

W Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odlano dzwony Głos Nienarodzonych dla parafii w Ekwadorze i na Ukrainie.

Dwa bliźniacze dzwony Głos Nienarodzonych odlano w piątek w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Jeden trafi do parafii we Lwowie na Ukrainie, drugi do Ekwadoru.