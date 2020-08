W Przemyślu odlano dzwon "Głos Nienarodzonych". Ma być elementem marszów i akcji w obronie życia poczętego [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Najstarsza w Polsce pielgrzymka rowerowa jedzie z Rzeszowa na Jasną Górę

Z Rzeszowa w piątek (07 bm.) wyruszyła najstarsza w Polsce 41. już Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Przed godziną 13 ponad stu pielgrzymów dotarło już do Przecławia. Do Częstochowy planują dojechać w sobotę, ok. godziny 19., tak, aby wziąć udział w Apelu Jasnogórskim.