W Przemyślu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą słoweńskiemu generałowi Rudolfowi Maistrowi

Marjan Šarec przypomniał, że gen. Maister spędził w Przemyślu 5 lat. Słoweński minister ON zaznaczył, że w tym roku przypada 150 rocznica urodzin gen. Maistra oraz 90. rocznica jego śmierci.

- To wszystko stanowi o naszych narodowych tożsamościach. To jest także ta wspólnota dziedzictwa kulturowego, którą wspólnie z narodem słoweńskim potrafimy pielęgnować - dodał.

Życie i działalność Rudolfa Maistra

Rudolf Maister urodził się w Kamniku w Górnej Krainie, będącej wtedy częścią Austro-Węgier. W 1917 roku awansował do stopnia majora i został wysłany do Grazu. Rok później, gdy Austro-Węgry były bliskie przegranej, rada miejska Mariboru ogłosiła przyłączenie miasta do Austrii. Maister, mając na celu ochronę interesów słoweńskich, zorganizował siły ochotnicze liczące 4000 żołnierzy i 200 oficerów. W nocy 23 listopada 1918 roku przejął kontrolę nad Mariborem oraz regionem Dolnej Styrii.