W Przemyślu policjanci kontrolowali zachowanie kierowców z drona. Funkcjonariusze wypisali 12 mandatów

- W trakcie trwania działań, bezzałogowy statek powietrzny zarejestrował 13 kierowców, którzy popełnili wykroczenia. Polegały one m.in. na wyprzedzaniu na linii podwójnej ciągłej, wyprzedzaniu na skrzyżowaniu, niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, wyprzedzaniu na nieoznakowanym przejściu dla pieszych oraz korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy. Policjanci łącznie nałożyli 12 mandatów na kierowców samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych oraz busów, sporządzili jeden wniosek o ukaranie do sądu