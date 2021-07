W Przemyślu trwa Street Food Polska Festival. Zobacz, co możesz tutaj zjeść [ZDJĘCIA]

NOWE Wypadek przy al. Rejtana w Rzeszowie. 52-letni mężczyzna trafił do szpitala

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło w sobotę ok. godz. 18.40 na al. Rejtana w Rzeszowie. W wyniku zderzenia do szpitala z obrażeniami trafił 52-letni kierowca jednego z aut.