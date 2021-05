W Przemyślu zakończyły się zdjęcia do filmu "Śubuk" . W obsadzie m.in. Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna i Małgorzata Gorol [ZDJĘCIA]

- Miałem kiedyś okazję obserwować matki przyprowadzające na terapię dzieci ze spectrum autyzmu. Zaintrygowało mnie wtedy, że one wszystkie są samotne i muszą w pojedynkę dźwigać problemy, same sobie z nimi radzić -

"Śubuk" to najnowsze dzieło producentów „Carte Blanche", „Ostatniej Rodziny" i nominowanego do Oscara „Bożego Ciała". Zdjęcia rozpoczęły się w październiku, a zakończyły w piątek. Powstawały głównie w Przemyślu, ale i w Warszawie.

To go zainspirowało, ale zdecydowanie zaznacza, że "Śubuk" to nie jest film o autyzmie, nie jest to film publicystyczny.