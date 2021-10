W Przemyślu zbierają odzież, buty, kosmetyki i zabawki dla cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej

- Doszły mnie informacje, że w ośrodku dla cudzoziemców, który prowadzi Straż Graniczna w Przemyślu, są braki w kosmetykach do pielęgnacji włosów, potrzebne są pieluchy, odzież dla dzieci w wieku o 6 do 16 lat, a także buty zimowe. Doszłam do wniosku, że ogłoszę wśród przemyślan zbiórkę, aby wspomóc tych ludzi - mówi Anna Grad-Mizgała z Przemyśla.