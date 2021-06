W Przeworsku 21-letni motocyklista bez prawa jazdy zderzył się z samochodem [ZDJĘCIA]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Do zdarzenia doszło w środę na ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku. Kierujący motocyklem, 21-letni mieszkaniec gminy Tryńcza, wykonywał manewr wyprzedzania. W jego trakcie uderzył w bok citroen, który skręcał w lewo.



Samochodem kierował 64-letni mieszkaniec Jarosławia. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że 21-latek nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklami.



W wyniku zdarzenie obrażeń doznał kierujący jednośladem. Został on przewieziony do przeworskiego szpitala. Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności zdarzenia.