W Radomyślu Wielkim można zbliżyć się do gwiazd. Pierwsza impreza z cyklu „AstroNight” przyciągnęła tłumy widzów [ZDJĘCIA]

W jaki sposób doszło do powstania obserwatorium w miejscowości, która wcześniej na co dzień miała niewiele wspólnego z badaniem kosmosu?

- Do dyrekcji Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim przyszła pani sekretarz z urzędu gminy i zapytała, co mogłoby pomóc nauczycielom w nauce. Uczyłem wówczas geografii. Pomyślałem o teleskopie przenośnym. A skoro teleskop – to może od razu całe obserwatorium? – wspomina nauczyciel Janusz Grzyb, obecnie kierujący pracami obserwatorium.